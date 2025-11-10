Nuova chiusura sul lungolago di Lecco | senso unico alternato per settimane

Leccotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo cantiere si apre sul lungolago di Lecco. Dal 10 al 28 novembre il tratto di Lungolario Luigi Cadorna compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi sarà interessato da un intervento di rifacimento delle caditoie, che comporterà modifiche alla viabilità nelle ore diurne. L'ordinanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

