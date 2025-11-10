Nuova chiusura sul lungolago di Lecco | senso unico alternato per settimane

Un nuovo cantiere si apre sul lungolago di Lecco. Dal 10 al 28 novembre il tratto di Lungolario Luigi Cadorna compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi sarà interessato da un intervento di rifacimento delle caditoie, che comporterà modifiche alla viabilità nelle ore diurne. L'ordinanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla chiusura del bando “Swim and Go”, la nuova misura da 1,9 milioni di euro promossa da Regione Liguria per favorire l’avviamento alla pratica del nuoto dei giovani dai 3 ai 14 anni attraverso voucher da 500 euro a sostegno delle famiglie, sono pervenut - facebook.com Vai su Facebook

Nuova chiusura sul lungolago di Lecco: senso unico alternato per settimane - Interventi di manutenzione straordinaria nel tratto tra via Malpensata e via Fratelli Calvi. leccotoday.it scrive

Nuova passerella sul lungolago di Lecco, i lavori sono già fermi: Anas blocca gli operai - LECCO – Appena iniziati e già fermi i lavori per la nuova passerella sul lungolago, nella zona Caviate, per l’intervento di Anas che ha bloccato gli operai della ditta incaricata dal Comune visto che ... Come scrive ilgiorno.it

Il video della ruota panoramica ribaltata dal vento sul lungolago di Lecco: era stata chiusa per maltempo - La ruota panoramica installata sul lungolago di Lecco si è ribaltata nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno, a causa delle forti raffiche di vento e del violento temporale che si è scatenato su ... Come scrive fanpage.it