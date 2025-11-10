Nuova aggressione su un treno | immigrato nigeriano spezza un dito al controllore sulla tratta Lucca–Piazza al Serchio

Un viaggio in treno sulla tratta Lucca–Piazza al Serchio si è trasformato in un episodio di violenza e caos. Un 28enne di nazionalità nigeriana, residente a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità, dopo aver aggredito un capotreno durante un controllo dei biglietti. Il nigeriano trovato senza biglietto sul treno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Borgo a Mozzano, il giovane viaggiava senza titolo di viaggio e, al momento della richiesta di identificazione, avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo il controllore e provocandogli la frattura di un dito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuova aggressione su un treno: immigrato nigeriano spezza un dito al controllore sulla tratta Lucca–Piazza al Serchio

