Numeri e grafici sulle emissioni per capire davvero chi sta agendo e chi deve agire contro la crisi climatica
Europa e Stati Uniti le stanno riducendo grazie all'Accordo di Parigi, ma non alla velocità necessaria e in alcuni casi le stanno semplicemente spostando nei paesi del sud del mondo. 🔗 Leggi su Wired.it
