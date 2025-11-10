Novak Djokovic rivela le proprie intenzioni sul ritiro | un traguardo molto lontano per il serbo

Novak Djokovic ha concluso il suo 2025 con l’affermazione n.101 in carriera nel massimo circuito internazionale. Il successo nella finale dell’ ATP250 di Atene (Grecia) contro Lorenzo Musetti ha assunto un significato speciale. Nole, infatti, è diventato il giocatore più “anziano” a conquistare un titolo a livello ATP, accorciando le distanza nei confronti di Jimmy Connors (109) e di Roger Federer (103) che lo precedendo nella particolare graduatoria di tornei vinti in carriera A questo punto c’è da chiedersi quando il campione serbo voglia appendere la racchetta al chiodo. “ Nel corso della mia vita e della mia carriera ho sempre avuto un piano mentale a lungo termine: sapere cosa voglio e come lo voglio “, ha spiegato in conferenza stampa in Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic rivela le proprie intenzioni sul ritiro: un traguardo molto lontano per il serbo

