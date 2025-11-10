Rissa a più riprese sabato sera a Castelfranco, tra una decina di persone tra i venti e i venticinque anni, che si sono prese a bottigliate e a quant’altro si sono trovati a portata di mano, prima che intervenissero varie pattuglie e 8 carabinieri a riportare l’ordine. Il fatto è avvenuto tra le 22,30 e le 24 in corso Martiri e in vie laterali. Testimone il sindaco, Giovanni Gargano, che è stato anche colui che ha dato l’allarme e ha fatto intervenire i carabinieri, sul posto con i volontari della Croce Blu, che ringrazia. "Stavo uscendo da teatro – ha raccontato il primo cittadino – dopo avere assistito a un’iniziativa di solidarietà organizzata dalla parrocchia per sostenere la casa-famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di violenza a Castelfranco . Pugni e calci in strada, tre feriti . Il sindaco: "Tenenza da potenziare"