Notte di violenza a Castelfranco Pugni e calci in strada tre feriti Il sindaco | Tenenza da potenziare
Rissa a più riprese sabato sera a Castelfranco, tra una decina di persone tra i venti e i venticinque anni, che si sono prese a bottigliate e a quant’altro si sono trovati a portata di mano, prima che intervenissero varie pattuglie e 8 carabinieri a riportare l’ordine. Il fatto è avvenuto tra le 22,30 e le 24 in corso Martiri e in vie laterali. Testimone il sindaco, Giovanni Gargano, che è stato anche colui che ha dato l’allarme e ha fatto intervenire i carabinieri, sul posto con i volontari della Croce Blu, che ringrazia. "Stavo uscendo da teatro – ha raccontato il primo cittadino – dopo avere assistito a un’iniziativa di solidarietà organizzata dalla parrocchia per sostenere la casa-famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La violenza sessuale la notte tra venerdì e sabato in piazza San Pancrazio. Un passante ha dato l'allarme. La vittima è una turista panamense - facebook.com Vai su Facebook
Notte di violenza a Castelfranco . Pugni e calci in strada, tre feriti . Il sindaco: "Tenenza da potenziare" - Lancio di bottiglie tra una decina di persone in centro. Segnala msn.com
Notte di violenza sulla ex. Condannato un 32enne - L’ha colpita a pugni, le ha rubato il telefono e l’ha minacciata cun un taglierino. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Pisa, la violenza e la follia nella rissa in piazza di notte: tra polemiche e richieste di tolleranza zero - Una notte movimentata quella di sabato sera, quando intorno alle 2 piazza delle Vettovaglie si è ... Da lanazione.it