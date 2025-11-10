Non voglio accompagnare il morto | Conte fa sul serio chiesto un faccia a faccia con i vertici del Napoli per decidere il futuro

“Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto “. Quelle di Antonio Conte pronunciate dopo la sconfitta del Napoli per 2-0 contro il Bologna non sono parole banali. “Accompagnare un morto” è un modo per dire che non vuole seguire una squadra in declino o che non ha più speranze. Espressione forte, se pensiamo che fino a qualche mese la stessa squadra vinceva uno scudetto storico e nel mercato estivo sono arrivati diversi rinforzi in ogni ruolo (anche se Conte ha criticato pure questo aspetto). “Non vedo alchimia ma ognuno che pensa al proprio problema. Trapianti di cuore non si possono fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio accompagnare il morto”: Conte fa sul serio, chiesto un faccia a faccia con i vertici del Napoli per decidere il futuro

