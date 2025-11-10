Non solo Calenda Sempre più tatuaggi tra i boomer vip | dalla politica al calcio alla tv

Un tempo simbolo di trasgressione, oggi il tatuaggio è diventato il nuovo linguaggio trasversale delle generazioni. Politici, allenatori, conduttrici e anche icone del cinema: l’inchiostro non conosce più limiti d’età. In questi giorni ha fatto il giro del web che il leader di Azione Carlo Calenda ha sfoggiato con orgoglioil suo nuovo tryzub tatuato sul polso, il tridente ucraino in segno di vicinanza a Kiev che gli è valso l’accusa dell’ambasciata russa di essere un «seguace di nazisti». Ma Calenda non è nuovo alla passione per i tattoo, come ricorda Il Corriere della Sera: porta la «A» del suo partito, un «SPQR» romano e, soprattutto, uno squalo fatto incidere il giorno prima delle nozze. 🔗 Leggi su Open.online