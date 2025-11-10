Non solo Calenda Sempre più tatuaggi tra i boomer vip | dalla politica al calcio alla tv
Un tempo simbolo di trasgressione, oggi il tatuaggio è diventato il nuovo linguaggio trasversale delle generazioni. Politici, allenatori, conduttrici e anche icone del cinema: l’inchiostro non conosce più limiti d’età. In questi giorni ha fatto il giro del web che il leader di Azione Carlo Calenda ha sfoggiato con orgoglioil suo nuovo tryzub tatuato sul polso, il tridente ucraino in segno di vicinanza a Kiev che gli è valso l’accusa dell’ambasciata russa di essere un «seguace di nazisti». Ma Calenda non è nuovo alla passione per i tattoo, come ricorda Il Corriere della Sera: porta la «A» del suo partito, un «SPQR» romano e, soprattutto, uno squalo fatto incidere il giorno prima delle nozze. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Carlo Calenda è un veterano. L’ultimo tatuaggio che ha mostrato orgoglioso sul polso pochi giorni fa, a 52 anni, è il patriottico tryzub, il tridente ucraino (e l’ambasciata russa gli ha dato del «seguace di nazisti»). Il leader di Azione vanta una discreta collezione - facebook.com Vai su Facebook
L’ambasciata russa contro Calenda per il simbolo dell’Ucraina: «Quel tatuaggio è da seguace dei nazisti». La replica: «Sarete sconfitti come l’Urss» - X Vai su X
Non solo Calenda. Sempre più tatuaggi tra i boomer vip: dalla politica al calcio alla tv - Un tempo simbolo di trasgressione, oggi il tatuaggio è diventato il nuovo linguaggio trasversale delle generazioni. Secondo open.online
Calenda, Venier, Pioli e gli altri boomer. Se la voglia di tatuaggi arriva dopo i cinquanta - Lui tecnicamente, nato nel 1973, appartiene alla generazione X, ma ormai farsi il tatuaggio non è più roba da marinai/galeotti/rockstar/motociclisti giovincelli, impazza pure tra i boomer (1946- Lo riporta msn.com