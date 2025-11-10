Nokia Kristen Pressner nominata responsabile delle risorse umane

Lettera43.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kristen Pressner è la nuova Chief People Officer di Nokia. La manager, che entrerà anche nel Group of Leadership Team, assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal primo maggio 2026. Con sede in Finlandia, riporterà al presidente e Ceo Justin Hotard e si concentrerà principalmente sull’evoluzione culturale dell’azienda in un contesto tecnologico in rapida e continua trasformazione grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. «Non vedo l’ora di entrare nel team», ha scritto su LinkedIn. «È un momento molto entusiasmate per l’azienda, con la chiara ambizione di plasmare il prossimo capitolo della connettività nell’ era dell’IA, del cloud e delle reti di nuova generazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

nokia kristen pressner nominata responsabile delle risorse umane

© Lettera43.it - Nokia, Kristen Pressner nominata responsabile delle risorse umane

Approfondisci con queste news

nokia kristen pressner nominataNokia, Kristen Pressner nominata responsabile delle risorse umane - Nokia ha nominato Kristen Pressner, ex Roche Holding Group, responsabile delle risorse umane. Segnala lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Nokia Kristen Pressner Nominata