nokia kristen pressner nominata responsabile delle risorse umane

Kristen Pressner è la nuova Chief People Officer di Nokia. La manager, che entrerà anche nel Group of Leadership Team, assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal primo maggio 2026. Con sede in Finlandia, riporterà al presidente e Ceo Justin Hotard e si concentrerà principalmente sull’evoluzione culturale dell’azienda in un contesto tecnologico in rapida e continua trasformazione grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. «Non vedo l’ora di entrare nel team», ha scritto su LinkedIn. «È un momento molto entusiasmate per l’azienda, con la chiara ambizione di plasmare il prossimo capitolo della connettività nell’ era dell’IA, del cloud e delle reti di nuova generazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

