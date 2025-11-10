NMG cresce del 30% nel 2024 e guarda al futuro | l’intervista a Michele Vecchiato
Il 2024 è stato un anno di svolta per NMG Italia, realtà specializzata nel noleggio di gru elettriche e nei servizi di industrial relocation. Con un +30% di fatturato rispetto all’anno precedente, l’azienda conferma un trend di crescita sostenuto alla guida del CEO Michele Vecchiato, frutto di una strategia chiara, investimenti mirati e una cultura aziendale che mette al centro persone, innovazione e sostenibilità. «Questo risultato non è solo un numero, ma un indicatore preciso della fiducia che il mercato ripone nel nostro modello operativo. – commenta il management di NMG – Un modello basato su specializzazione, affidabilità e una visione organizzativa lungimirante, con obiettivi ben definiti e condivisi a tutti i livelli». 🔗 Leggi su Quifinanza.it
