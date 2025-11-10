Nicolas Sarkozy scarcerato la Corte di Appello concede la libertà vigilata

«Non vi è alcun rischio di manomissione delle prove, pressioni o collusione. La custodia cautelare in carcere non è giustificata». Con queste motivazioni la Corte di Appello di Parigi ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Nicolas Sarkozy. La scarcerazione e le nuove restrizioni. Dopo 20 giorni di reclusione nel carcere di La Santé, l’ex Presidente francese è stato rilasciato al termine dell’udienza conclusasi nel primo pomeriggio di lunedì 10 novembre. Il tribunale ha tuttavia disposto per Sarkozy la “ sorveglianza giudiziaria ” (equivalente alla libertà vigilata italiana), con divieto di lasciare la Francia. 🔗 Leggi su Panorama.it

