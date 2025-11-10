Nicolas Sarkozy scarcerato la Corte di Appello concede la libertà vigilata

«Non vi è alcun rischio di manomissione delle prove, pressioni o collusione. La custodia cautelare in carcere non è giustificata». Con queste motivazioni la Corte di Appello di Parigi ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Nicolas Sarkozy. La scarcerazione e le nuove restrizioni. Dopo 20 giorni di reclusione nel carcere di La Santé, l’ex Presidente francese è stato rilasciato al termine dell’udienza conclusasi nel primo pomeriggio di lunedì 10 novembre. Il tribunale ha tuttavia disposto per Sarkozy la “ sorveglianza giudiziaria ” (equivalente alla libertà vigilata italiana), con divieto di lasciare la Francia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nicolas Sarkozy scarcerato, la Corte di Appello concede la libertà vigilata

Scopri altri approfondimenti

Nicolas Sarkozy sarà messo da oggi in libertà vigilata: lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi accogliendo la sua domanda di essere rimesso in libertà dopo la detenzione cominciata il 21 ottobre in relazione alla vicenda dei fondi libici. Tra le limitazioni previ - facebook.com Vai su Facebook

Nicolas #Sarkozy lascia il carcere di La Santè. La Corte d'Appello parigina gli ha concesso la libertà vigilata ? @RaffCoppola1 - X Vai su X

Nicolas Sarkozy scarcerato, la Corte di Appello concede la libertà vigilata - In attesa del processo di appello nel marzo 2026 l'ex Presidente resterà in libertà vigilata, con il divieto di incontrare i ... Secondo panorama.it

Sarkozy scarcerato: “libertà vigilata e braccialetto elettronico”/ Ex Presidente Francia: “prigione è incubo“ - Nicolas Sarkozy scarcerato a Parigi, la Corte d'Appello dispone la libertà vigilata con braccialetto elettronico e altri obblighi: ecco cosa succede ... Lo riporta ilsussidiario.net

Nicolas Sarkozy è stato scarcerato. Per l'ex presidente la libertà vigilata - La Corte d’appello ha accolto oggi favorevolmente la richiesta di scarcerazione, in quanto il mantenimento in carcere “non è giustificato ... Scrive ilfoglio.it