Nick Fuentes la voce della destra radicale Usa VIDEO

Per lui gli ebrei comandano troppo, le donne devono stare zitte, i negri andare in galera. E il trumpismo è una truffa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nick Fuentes, la voce della destra radicale Usa VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A distanza di un paio di mesi dalla morte di Charlie Kirk, l'attivista Maga ucciso con un colpo di fucile mentre parlava in un ateneo dello Utah, c'è un altro volto emergente della destra americana che era anche un suo acerrimo nemico: si tratta di Nick Fuentes, - facebook.com Vai su Facebook

Nick Fuentes, l’influencer dell’odio che mette in crisi anche i conservatori Usa ilsole24ore.com/art/nick-fuent… - X Vai su X

Nick Fuentes, il «profeta» del suprematismo che fa litigare il mondo Maga: «Hitler figo, ebrei da eliminare» - L’incendio si propaga rapidamente ben oltre il perimetro della fondazione, con personaggi come Brett Cooper, attrice, attivista e commentatrice dell’ultradestra, che difende Tucker Carlson e attacca ... Si legge su msn.com

Nick Fuentes, l’influencer dell’odio che mette in crisi anche i conservatori Usa - Il suo incontro con Tucker Carlson, trasmesso a fine ottobre, ha fatto esplodere una crisi nella destra americana. Secondo ilsole24ore.com

L'ultradestra americana ha trovato il suo nuovo Charlie Kirk, ecco chi è Nick Fuentes. La sua ultima dichiarazione: "Hitler? Molto fico" - Ecco chi è Nicholas Fuentes ... Riporta affaritaliani.it