Netanyahu | La guerra non è finita
18.27 La guerra "non è finita". Così in un discorso alla Knesset il premier israeliano Netanyahu. "Chi cerca di farci del male si sta riarmando. Non hanno rinunciato all'obiettivo di distruggerci", ha proseguito, ripetendo che Hamas "sarà disarmato". "Gaza sarà smilitarizzata. Accadrà nel modo più semplice o in quello più difficile". Ha inoltre sottolineato che Israele è determinato a far rispettare "con il pugno di ferro" gli accordi di tregua nella Striscia di Gaza e in Libano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#latorredibabele Gaza, Canfora su Netanyahu: "Comportamento sadico, come quello dei nazisti durante la seconda guerra mondiale" - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Washington teme che il premier israeliano Benjamin Netanyahu possa porre fine al cessate il fuoco a Gaza e tornare alla guerra contro Hamas, riporta il New York Times. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Netanyahu: "Guerra non è finita, chi vuole farci male si sta riarmando" - Il ministro Ben Gvir chiede di votare la legge per la pena di morte ai terroristi ... Scrive adnkronos.com
Netanyahu: la guerra non è finita - (askanews) – La guerra “non è finita”, ha sottolineato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso alla Knesset. Riporta askanews.it
Netanyahu, 'la guerra non è finita, i nemici si riarmano' - La guerra "non è finita", "coloro che cercano di farci del male si stanno riarmando. Segnala ansa.it