Netanyahu | La guerra non è finita

10 nov 2025

18.27 La guerra "non è finita". Così in un discorso alla Knesset il premier israeliano Netanyahu. "Chi cerca di farci del male si sta riarmando. Non hanno rinunciato all'obiettivo di distruggerci", ha proseguito, ripetendo che Hamas "sarà disarmato". "Gaza sarà smilitarizzata. Accadrà nel modo più semplice o in quello più difficile". Ha inoltre sottolineato che Israele è determinato a far rispettare "con il pugno di ferro" gli accordi di tregua nella Striscia di Gaza e in Libano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

