Nero Kane live al punkfunk il dark folk diventa rituale tra sussurri e riverberi

Musica come rito collettivo, buio che diventa luce, riverberi desertici, spoken word e atmosfere sospese: sono le premesse del live di Nero Kane, accompagnato dalla performer e artista Samantha Stella, in programma sabato 15 novembre alle 22,30 al PunkFunk di Palermo (via Napoli 8-10). L'ingresso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it