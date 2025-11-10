Nero Kane live al punkfunk il dark folk diventa rituale tra sussurri e riverberi

Palermotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica come rito collettivo, buio che diventa luce, riverberi desertici, spoken word e atmosfere sospese: sono le premesse del live di Nero Kane, accompagnato dalla performer e artista Samantha Stella, in programma sabato 15 novembre alle 22,30 al PunkFunk di Palermo (via Napoli 8-10). L'ingresso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nero kane live punkfunkNero Kane live al PunkFunk, il dark folk diventa rituale tra sussurri e riverberi - Musica come rito collettivo, buio che diventa luce, riverberi desertici, spoken word e atmosfe ... Lo riporta mondopalermo.it

Nero Kane - Voce e chitarra uniscono le sue radici europee al suono del deserto americano in un progetto ricco di ... Segnala rockit.it

Cerca Video su questo argomento: Nero Kane Live Punkfunk