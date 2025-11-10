E se tra appena 75 anni fosse sommersa la metà delle coste pugliesi? Lo scenario è rappresentato dal 17esimo rapporto, pubblicato di recente, della Società. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nella morsa dell'erosione: oltre il 50% della costa pugliese sommersa entro 75 anni