Nei licei occupati ho visto un’idea di futuro E mio figlio è rinato
Si è da poco chiusa l’occupazione del liceo romano Righi, al centro di decine e decine di articoli di stampa e servizi tv. Scaturita sia da un’occupazione molto prolungata, quasi due settimane. Sia dai ripetuti attacchi di giovani vicini all’estrema destra, inquietanti e troppo poco stigmatizzati dal governo attuale. Chiariamo: le occupazioni sono un’anomalia italiana, non ci sono altrove. Sono, in teoria, illegali, occupano un bene pubblico e fermano la didattica per molti giorni. Da questo punto di vista, il giudizio potrebbe essere solo negativo. Ma quello che ho vissuto, e che qui riporto semplicemente da madre di un ragazzo che ha partecipato intensamente a questa esperienza fin dall’inizio, racconta tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
