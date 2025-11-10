Nba in lutto | morto a 88 il leggendario coach Lenny Wilkens

Uno dei 5 a essere votato nella Hall of Fame sia come giocatore, sia come allenatore. Vinse l'oro ad Atlanta '96 come ct degli Usa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba in lutto: morto a 88 il leggendario coach Lenny Wilkens

Nba in lutto: morto a 88 il leggendario coach Lenny Wilkens - Uno dei 5 a essere votato nella Hall of Fame sia come giocatore, sia come allenatore. msn.com scrive

Nba in lutto per la morte di Lenny Wilkens. Intanto ruggisce Golden State e va ai Knicks il derby di New York - Il basket americano piange la scomparsa di una sua leggenda, mentre in campo vincono Warriors contro Indiana e Minnesota contro Sacramento. Come scrive corrieredellosport.it

NBA, addio a Lenny Wilkens: leggendario coach e giocatore, è morto ieri a 88 anni - 487, su una panchina NBA, ma prima diventare allenatore Lenny Wilkens era stato anche una stella di valore assoluto come giocatore tra gli anni Sessanta e Settanta. Secondo sport.sky.it