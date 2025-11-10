NBA | è morto Lenny Wilkens leggenda in campo e in panchina

Nella notte italiana è stata resa note la morte di Lenny Wilkens. Se ne va a 88 anni uno dei protagonisti di tantissime generazioni della NBA. Già, perché parliamo di un uomo che ha saputo rendersi protagonista sia da giocatore che da allenatore. Non è un caso che la stessa lega professionistica americana lo abbia inserito tra i 75 migliori di sempre (nel 75th Anniversary Team) e, contemporaneamente, tra i 15 maggiori coach della storia. Ed è l’unico ad esserci sia nell’una che nell’altra veste. Nato a Brooklyn il 28 ottobre 1937, Wilkens ha giocato al college a Providence dal 1957 al 1960, dove realizzò 1193 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

