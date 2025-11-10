Nazionale niente Italia per Kean | forfait dopo l’infortunio con la Fiorentina Gattuso sceglie il sostituto

di Dario Bartolucci Nazionale, l’attaccante Moise Kean è stato costretto a rinunciare ai prossimi impegni azzurri, per lui stop precauzionale. Brutta notizia per l’Italia di Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno di Moise Kean per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026. L’attaccante della Fiorentina, classe 2000, ha riportato un infortunio muscolare durante l’ultima gara di campionato e non potrà rispondere alla convocazione. Il CT azzurro ha deciso di sostituirlo con Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Per lui si tratta di un ritorno nel gruppo della Nazionale maggiore dopo l’esordio dello scorso 14 ottobre a Udine, nel match vinto 3-0 contro Israele. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nazionale, niente Italia per Kean: forfait dopo l’infortunio con la Fiorentina. Gattuso sceglie il sostituto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Altra sfida impegnativa per la Nazionale femminile: oggi alle 13.00 Italia-Austria a Bolzano e su FISG.tv https://hockeywords.com/altra-sfida-impegnativa-per-la-nazionale-femminile-oggi-alle-13-00-italia-austria-a-bolzano-e-su-fisg-tv/ - facebook.com Vai su Facebook

Gli 11 #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso! Italia Israele Ore 20.45 ? Stadio Friuli - Udine #RaiUno #ItaliaIsraele #Nazionale #VivoAzzurro - X Vai su X

Kean, niente Italia! Infortunio con la Fiorentina e forfait con gli azzurri. Chi ha convocato Gattuso al posto dell’ex Juventus, gli ultimi aggiornamenti - Kean, niente Italia dopo l’infortunio con la Fiorentina: chi ha deciso di convocato il ct Gattuso al posto dell’ex Juve. Scrive juventusnews24.com

Devastante contro il Napoli, Gattuso convoca Cambiaghi: sostituirà Kean - Cambio forzato per la Nazionale italiana in vista delle ultime due gare di qualificazione al Mondiale. Segnala tuttonapoli.net

Moise Kean non andrà in ritiro con la Nazionale: già convocato il sostituto - Moise Kean non prenderà parte al doppio impegno della Nazionale italiana di calcio, pronta a sfidare la Moldavia e infine la Norveglia ... Lo riporta oasport.it