Nazionale Gattuso non vuole cali di tensione | Non siamo qui per fare una scampagnata

« Non siamo qui per fare una scampagnata, ci aspettano due partite ufficiali e noi vestiamo la maglia azzurra, voglio vedere massimo impegno e continuare quanto iniziato a settembre, la prima partita con la Moldova sarà più importante della seconda con la Norvegia». Lo ha detto Rino Gattuso parlando oggi a Coverciano dove preparerà la ultime due partite del 2025 della Nazionale, valide per le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nazionale, Gattuso non vuole cali di tensione: "Non siamo qui per fare una scampagnata"

