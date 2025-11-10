Nazionale Gattuso non vuole cali di tensione | Non siamo qui per fare una scampagnata

« Non siamo qui per fare una scampagnata, ci aspettano due partite ufficiali e noi vestiamo la maglia azzurra, voglio vedere massimo impegno e continuare quanto iniziato a settembre, la prima partita con la Moldova sarà più importante della seconda con la Norvegia». Lo ha detto Rino Gattuso parlando oggi a Coverciano dove preparerà la ultime due partite del 2025 della Nazionale, valide per le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

nazionale gattuso vuole caliNazionale, Gattuso non vuole cali di tensione: "Non siamo qui per fare una scampagnata" - «Non siamo qui per fare una scampagnata, ci aspettano due partite ufficiali e noi vestiamo la maglia azzurra, voglio vedere massimo impegno e continuare quanto iniziato a settembre, la prima partita c ... Si legge su msn.com

nazionale gattuso vuole caliNazionale, Gattuso: “Problema difensori? Solo Sarri difende di reparto…” - Le parole del commissario tecnico, intervenuto in conferenza stampa, il quale ha trattato molti temi: dal campionato al problema difensori ... msn.com scrive

Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata" - Il ct: "Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra" ... Segnala msn.com

