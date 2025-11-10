Nato cambio al vertice del Jfc Naples | George M Wikoff subentra a Stuart B Munsch

L’ammiraglio George M. Wikoff della Marina degli Stati Uniti subentrerà all’ammiraglio Stuart B. Munsch della Marina degli Stati Uniti al vertice del Comando Alleato Interforze di Napoli (JFC Naples) e come Comandante delle Forze Alleate USA in Europa e Comandante delle Forze Navali USA in Africa. La cerimonia di avvicendamento si terrà mercoledì prossimo a Lago Patria, sede del comando, e sarà presieduta dal Comandante Supremo Alleato in Europa e Comandante del Comando Europeo delle Forze USA, generale Alexus G. Grynkewich, Forze Aeree USA, e dal Comandante del Comando delle Forze USA per l’Africa, generale Dagvin R. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

