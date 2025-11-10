Nasce Open Smact la piattaforma collaborativa che connette imprese ricerca e giovani talenti
Creare nuove opportunità di collaborazione, alimentare lo scambio di esperienze e idee da trasformare in progetti d’innovazione concreti, offrire occasioni di matching tra imprese e giovani talenti del territorio. Questi gli obiettivi di Open Smact, la nuova piattaforma collaborativa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
