Napoli Piazza del Gesù | minaccia turisti e aggredisce militari arrestato 25enne

L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato dagli agenti dopo aver minacciato i passanti e aggredito i militari dell’Esercito Italiano. Aggressione in Piazza del Gesù: arrestato un 25enne. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne di origini nigeriane per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’intervento degli agenti. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a quelli del Commissariato Dante, sono intervenuti in Piazza del Gesù, a Napoli, dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a un’aggressione ai danni dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

