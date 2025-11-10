Napoli Pianura | minaccia e maltratta la sorella arrestato 37enne dalla Polizia di Stato
Intervento tempestivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, trovato con un coltello a serramanico. Arresto per maltrattamenti in famiglia. Napoli – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, per il reato di maltrattamenti in famiglia. La segnalazione e l’intervento degli agenti. Gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nei controlli sul territorio, sono intervenuti nel quartiere Pianura dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite familiare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ieri sera ho rivisto per la terza volta Le città di pianura di Francesco Sossai. Qui a Napoli lo danno ancora a Casacinema. La sala era piena più della metà. Nonostante sapessi già cosa aspettarmi, non mi sono annoiato nemmeno per un momento. E mi pare c - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, a Pianura un 37enne arrestato per maltrattamenti in famiglia - A Pianura un 37enne napoletano è stato arrestato per maltrattamento ai danni della sorella dalla Polizia di Stato intervenuta a seguito di una segnalazione di una lite ... Come scrive msn.com