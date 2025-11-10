Napoli parte ufficialmente la Linea 7 da Monte Sant’Angelo

Lunedì 10 novembre segna una data importante per la mobilità urbana napoletana: prende ufficialmente il via il servizio ferroviario della Linea 7, lungo la tratta da Soccavo a Monte Sant'Angelo. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, il servizio prevede 62 corse al giorno, a partire dalle ore 7.26 fino alle 19.34, con una frequenza

