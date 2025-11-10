Napoli grave incidente a Fuorigrotta | ragazza di 14 anni investita da una moto

Nuovo dramma sulle strade di Fuorigrotta. Una ragazza di 14 anni è stata travolta da una motocicletta mentre attraversava la carreggiata in via Gian Battista Marino, la strada che collega il McDonald's allo stadio Diego Armando Maradona. L'impatto è stato violento: la giovane è stata sbalzata per diversi metri e ha riportato gravi ferite.

