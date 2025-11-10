Nella triste giornata che ha decretato la sconfitta del Napoli “dei grandi” a Bologna, c’è stato spazio anche di un avvenimento piuttosto curioso che ha riguardato le giovanili azzurre. Si tratta della partita in cui l’attaccante del Napoli Under 15 Francesco Buondonno ha dovuto sfidare suo zio Francesco Criscuoli, allenatore dei pari età della Juve Stabia. Buondonno “punisce” lo zio Criscuoli. La partita è terminata con una vittoria per 3-1 a favore del Napoli Under 15. A risultare decisiva è stata proprio la doppietta di Buondonno, che ha riservato così uno brutto scherzo allo zio Criscuoli. Chissà quale possa essere il suo stato d’animo al termine di una partita così strana: più gioia per la grande giornata del proprio nipote o più delusione per una sconfitta sul campo? Francesco Criscuoli insieme al nipote Francesco Buondonno La stellina del Napoli under 15. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, curioso incrocio fra zio e nipote nelle giovanili azzurre: il risultato è incredibile