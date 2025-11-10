Napoli confronto in vista tra Conte e De Laurentiis | nessuna dimissione ma serve una svolta

Sportface.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atteso nei prossimi giorni un faccia a faccia tra il tecnico e il presidente per analizzare il momento difficile del Napoli. Le voci di dimissioni sono infondate, ma resta alta la tensione. Nei prossimi giorni, anche se non è stata ancora fissata una data, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno per un confronto diretto. Un faccia a faccia che servirà a fare chiarezza sul momento complicato del Napoli, reduce da alcune prestazioni deludenti e da un atteggiamento della squadra che ha lasciato perplessi società e tifosi, in particolare dopo la gara di Bologna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

