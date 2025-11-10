Napoli attiva Linea 7 Monte Sant' Angelo | nuova metropolitana con opere di Anish Kapoor

A partire da oggi, 10 novembre, è stata ufficialmente aperta al pubblico la stazione Monte SantAngelo sulla nuova Linea 7 della Metropolitana di Napoli. Realizzata da Webuild per un valore totale di circa 15 miliardi di euro, rientra tra le 14 stazioni della metropolitana del capoluogo campano realizzate dal gruppo, incluse alcune delle più iconiche “Stazioni dell’Arte” come quella di Toledo.  La nuova apertura. Questa nuova apertura, sottolinea proprio Webuild sul proprio sito, permette ora il passaggio dei primi treni sulla Linea 7, considerando la tratta compresa tra le fermate di  Monte Sant'Angelo e Soccavo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

