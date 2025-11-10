Nancy Brilli e Barbara D’Urso scintille a Ballando | Lei resta più tempo davanti alla giuria

A Ballando con le Stelle l’attenzione non è solo sulle coreografie. Durante la settima puntata del programma di Rai 1, Selvaggia Lucarelli ha sollevato un caso curioso che coinvolge Nancy Brilli e Barbara D’Urso. Secondo quanto riportato da alcuni siti web, l’attrice avrebbe chiesto al suo avvocato di verificare se la D’Urso avesse trascorso più tempo davanti alla giuria rispetto a lei. Una voce singolare che la giurata non ha esitato a riportare in diretta, alimentando l’ipotesi di una possibile tensione tra le due protagoniste dello show. Selvaggia Lucarelli punge Nancy Brilli. Il momento è arrivato subito dopo lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

