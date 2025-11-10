Mutui in aumento Record nel 2025
LA DISCESA DEI TASSI e l’aumento dei prezzi degli immobili hanno portato sempre più italiani a chiedere un mutuo per l’acquisto della casa. Secondo l’ultima rilevazione Banca d’Italia, nella prima metà dell’anno il dato relativo ai nuovi mutui erogati risulta infatti positivo, con una crescita del 40,5% rispetto al corrispondente periodo del 2024. La crescita della domanda di nuovi mutui e surroghe si è attestata invece al 16,4% nei primi 9 mesi dell’anno. Nel terzo trimestre è salita al 68% la quota di mutui con finalità acquisto prima e seconda casa, in forte crescita rispetto ai livelli del secondo trimestre (50%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
