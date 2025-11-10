Musica Si! Boom! Voilà anche a Perugia | in concerto a febbraio

Perugiatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche Perugia nelle tappe del tour invernale appena annunciato dei Si! Boom! Voilà!, il super gruppo che vede insieme Roberta Sammarelli (ex Verdena), Davide Lasala, Giulio Ragno Favero (Teatro degli Orrori, One Dimensional Men), Julie Ant e Naip. La band, che unisce nuovi e storici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

