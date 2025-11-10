Musica al centro storico con gli appuntamenti live della settimana al Bourbon Street
Nuova settimana all'insegna della buona musica al Bourbon Street Jazz Club di via Bellini, nel cuore antico di Napoli.Si parte mercoledì 12 novembre con Musical Stories del Lello Petrarca Trio.Giovedì 13 appuntamento con i Soul Food, mentre venerdì 14 c'è un doppio live con i Noite da Bossa e a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
