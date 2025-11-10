Musetti sconfitto al debutto alle Atp Finals | l’americano Fritz vince 2 a 0

Lorenzo Musetti realizza il suo obiettivo stagionale: scendere in campo alle ATP Finals di Torino. Oggi, lunedì 10 novembre, l'azzurro affronterà Taylor Fritz nel primo incontro del Gruppo Jimmy Connors, dopo aver ottenuto il pass grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Un traguardo arrivato al termine di una stagione intensa, chiusa con la finale dell'ATP 250 di Atene. Musetti-Fritz 3-6 4-6, vince l'americano. Musetti con coraggio cerca di rimanere in partita ma Fritz calca il piede sull'acceleratore e, con un dritto appena sulla riga sul 30-30, arriva a match point. Chiude con uno schiaffo al volo dopo un'ora e 42 minuti per 6-3 6-4.

