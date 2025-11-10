Musetti la classe non basta | Fritz vince in due set alle Atp Finals
Torino, 10 novembre 2025 – La prima volta forse il braccio tremava pure a Paganini. Così ha fatto pure l’artista del tennis italiano, Lorenzo Musetti, debuttante alle Atp Finals, sconfitto 6-3, 6-4 da Taylor Fritz. L’azzurro arriva spento e sulle gambe a poche ore dalla finale di Atene, persa proprio contro Novak Djokovic, colui che gli ha ceduto il posto nel torneo dei maestri. L’americano ne approfitta e si aggiudica il primo incontro nel gruppo Jimmy Connors presidiato da Alcaraz. Ovazioni e cori da stadio ad accoglierlo. Nel box, oltre a coach Tartarini, anche la famiglia: la moglie Veronica Confalonieri, incinta del secondo figlio, e che su Instagram ha condiviso la foto di una porta del palazzetto su cui c'è l'immagine e il nome del compagno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
