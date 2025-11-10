Musetti-Fritz oggi ATP Finals 2025 | orario canale streaming

Debutto ufficiale per Lorenzo Musetti alle ATP Finals 2025 di Torino. E prima volta ufficiale di due italiani nell’evento dei migliori otto, considerata la presenza sua e di Jannik Sinner. E nell’augurarsi di vedere entrambi ancora tante volte ovunque si disputino le Finals, ecco intanto l’esordio del toscano. Per lui c’è Taylor Fritz, l’americano con cui ha completamente girato il corso dei testa a testa. Se nel 2022 ci furono due successi dell’attuale numero 4 del mondo, il numero 9 si è poi imposto nelle tre successive occasioni, quelle del 2024. E a spiccare sono i cinque set del quarto di finale di Wimbledon e il terzo turno delle Olimpiadi di Parigi, anzi del Roland Garros visto che si è giocato negli impianti dello Slam parigino. 🔗 Leggi su Oasport.it

