Musetti dopo il ko alle ATP Finals contro Fritz | Mi sentivo più lento del solito anche nei riflessi
Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa subito dopo la sconfitta contro Fritz alle ATP Finals. Il tennista italiano ha ammesso: "Sentivo di essere più lento del solito anche a livello di riflessi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
