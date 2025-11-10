MULTI RomM 4.40 | Scansioni Ultra-Veloci Box Art 3D e Nuove Funzioni

La tua collezione di ROM non è mai stata così viva e organizzata! RomM 4.4.0, l’ultimo aggiornamento del manager di ROM auto-ospitato più amato, è stato rilasciato con un pacchetto di funzionalità così ricco che farà la gioia di ogni retro-gamer. Dalla grafica all’usabilità, passando per le performance, scopriamo insieme cosa c’è di nuovo. Scansione Multi-Thread: Addio Attese Infinite!. Hai una libreria sterminata? Le scansioni non saranno più un collo di bottiglia. RomM 4.4.0 introduce la scansione multi-threaded, che permette di analizzare più giochi in parallelo. Il risultato? Tempi di scansione ridotti drasticamente, specialmente per piattaforme con centinaia di titoli. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net