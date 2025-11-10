MULTI RetroArch Joypad Autoconfig Files v1.220 | Nuovo aggiornamento

RetroArch, il frontend universale per l’emulazione, ha appena ricevuto un importante aggiornamento per quanto riguarda il supporto ai controller. RobLoach ha infatti ha rilasciato la versione v1.22.0 dei file di autoconfigurazione dei joypad, una risorsa fondamentale per chi utilizza gamepad di ogni tipo con l’applicazione. Questo repository è il cuore del sistema “plug-and-play” di RetroArch: contiene infatti i profili che permettono al software di riconoscere automaticamente centinaia di controller diversi e di mapparne i tasti correttamente, evitando all’utente la scomoda configurazione manuale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

