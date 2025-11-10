Moviola Inter Lazio Calvarese | Nessun fallo Marusic-Dumfries 3-0…

Moviola Inter Lazio. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, intervenuto nel fondo su Tuttosport, ha analizzato la prestazione del fischietto piemontese – Gianluca Manganiello – e della sua squadra arbitrale, sottolineandone la solidità e la crescita: “ Conferma quanto fatto vedere l’anno scorso e in questa stagione. Il suo buon trend consente a Rocchi di impiegarlo in gare che di norma verrebbero assegnate a internazionali “, ha dichiarato Calvarese, elogiando la continuità di rendimento mostrata dal direttore di gara. La sfida di San Siro, terminata 2-0 per l’ Inter è stata intensa, con un ritmo elevato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it