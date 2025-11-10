MotoGP promossi e bocciati GP Portogallo Bezzecchi in formato Mondiale Bulega supera il primo esame
Penultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda la MotoGP, che ha vissuto una Sprint e un Gran Premio di Portogallo dai connotati diametralmente opposti, almeno se si guarda all’incertezza che ha caratterizzato la lotta per i rispettivi successi. Chi sono, dunque, promossi e bocciati di Portimao? PROMOSSI. BEZZECCHI Marco (Aprilia) – Seconda vittoria stagionale e quinta della carriera, ma soprattutto successo pieno e legittimo. A Silverstone lo conseguì grazie al ritiro di Fabio Quartararo, che stava dominando. Qui, viceversa, è tutta farina del suo sacco. Può essere un pilota da Mondiale? Quello visto in Portogallo assolutamente sì. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
MotoGP, a Portimao ultima gara Sprint in casa per Miguel Oliveira prima del passaggio in Superbike: "Ho dato il massimo per restare in MotoGP ma il massimo non è bastato" - facebook.com Vai su Facebook
Cristian Borrelli promosso in Rookies Cup "È come correre con la MotoGP!" @Corsedimoto - X Vai su X
MotoGP, le pagelle di Portimao: weekend della consacrazione per Bezzecchi, bocciati Bagnaia e Morbidelli - È sicuramente sfortunato in occasione della carambola che lo manda a terra, ma nel complesso quello ... Si legge su msn.com
MotoGP, promossi e bocciati GP Malesia 2025. Aprilia respinta, Bagnaia passa nonostante la sfortuna - Il Gran Premio di Malesia di MotoGP ha visto Alex Marquez conquistare la vittoria e – con essa – la sicurezza del secondo posto in classifica generale. oasport.it scrive
MotoGP Indonesia, la gara: trionfa Aldeguer, 2° Acosta, 3° Alex Marquez. Caduti Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia - È riuscita l’operazione per ridurre la frattura scomposta alla clavicola destra rimediata da Jorge Martin nel GP del Giappone. Lo riporta gazzetta.it