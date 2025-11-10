Siamo giunti all’ultimo atto della stagione per quanto riguarda le due ruote. Dopo la tappa portoghese di Portimao del weekend appena concluso, infatti, siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo impegno del Motomondiale 2025. Come tradizione sarà la pista intitolata a Ricardo Tormo a dare l’arrivederci alla stagione ma, come ben sappiamo, si tratta di un gradito ritorno. Un anno fa, infatti, la tremenda inondazione che ha devastato quella zona della Spagna aveva costretto gli organizzatori del Motomondiale a trasferire l’ultima tappa dell’anno al Montmelò, dove si era già disputato il Gran Premio di Catalogna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Valencia 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 14-16 novembre