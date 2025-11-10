MotoGP Aprilia sempre più convincente Conquisterà anche il Mondiale più ambito?

La vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di Portogallo è la certificazione di come Aprilia sia, in tutto e per tutto, la seconda forza in campo della MotoGP attuale. La Casa di Noale ha stabilito il proprio record di affermazioni stagionali in top-class (alle due del Bez bisogna aggiungere quella di Raul Fernandez a Phillip Island) ed è pressoché certa di issare un proprio pilota sul podio della classifica generale, dinamica senza precedenti per l’azienda. Il tutto considerando come Aprilia abbia disputato l’intero 2025 senza quella che avrebbe dovuto essere la propria punta di diamante, ossia Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Aprilia sempre più (con)vincente. Conquisterà anche il Mondiale più ambito?

