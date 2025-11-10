Mostra Metro Roberto Barbieri al Manifiesto blanco

ROBERTO BARBIERI - "meTRO"VERNISSAGE 26 novembre h. 18:30IN MOSTRA dal 27 novembre al 20 dicembre 2025 (mercoledì - sabato h. 16 - 19)INGRESSO LIBERO"Ho sempre disegnato, fin da bambino, come se fosse il mio modo naturale di stare al mondo, il mio modo di raccontare ciò che sentivo e vedevo. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

