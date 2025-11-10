Mostra internazionale di arte contemporeanea Arte & Magia al castello ducale di Casoli

Sabato 20 dicembre, per un solo giorno, il Castello Ducale di Casoli diventa il palcoscenico di Arte& Magia, un evento unico che unisce mostra, convegno e performance in un’esperienza immersiva. Ideato e curato da Alessandro D’Amico (D’Art Gallery), il progetto internazionale esplora il confine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

