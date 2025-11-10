Mossa di Leone | c' è il primo concistoro

Si ritroveranno in Vaticano il 7 e 8 gennaio, all'indomani della chiusura della Porta Santa e del Giubileo della Speranza, per confrontarsi e dare al Papa i giusti consigli per il governo della Chiesa, toccando anche i temi più caldi d'attualità. Leone XIV ha convocato il suo primo concistoro straordinario, una riunione solenne e riservatissima a cui sono chiamati a partecipare non solo i cardinali residenti a Roma, ma anche quelli che vivono nei vari Paesi del mondo, dalle isole Tonga al Cile, passando per Capo Verde, il Giappone e la Mongolia. Non sarà questa l'occasione per nuove creazioni cardinalizie, il numero degli elettori al momento supera il tetto dei 120 fissato da san Paolo VI, si tratterà più semplicemente di un incontro, fortemente voluto da Prevost, per ricevere dai confratelli suggerimenti, proposte e discutere di questioni più concrete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

