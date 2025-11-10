Moschiano il Presidente della Regione Campania De Luca in visita al cantiere dell' ospedale di comunità

Questa mattina, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha visitato il cantiere dell’area dell’ex Clinica “Parco degli Ulivi”, a Moschiano, dove sorgerà il primo ospedale di comunità irpino. Un sopralluogo, quello del Governatore uscente, finalizzato a verificare lo stato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

Il Governatore torna in Irpinia, visita sul cantiere dell' Ospedale di Comunita' di Moschiano - facebook.com Vai su Facebook

Il governatore De Luca nel Vallo di Lauro: visita al cantiere dell’Ospedale di Comunita’ - Un sopralluogo sul cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di Comunita’ a Moschiano. Come scrive irpinianews.it

I candidati a presidente della Regione Campania alle elezioni 2025 sono sei. Presentate 20 liste - Alle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci sono i due principali candidati, Fico e Cirielli e altri sei indipendenti, da sinistra ... Segnala fanpage.it

Candidati Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa - Chi sono i candidati della lista Roberto Fico Presidente alle Elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025 ... Come scrive fanpage.it