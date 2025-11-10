analisi dettagliata della vera causa della morte di James Garfield in “Death by Lightning”. La serie Death by Lightning, basata sul libro di Candice Millard e creata da Mike Makowsky, approfondisce gli aspetti storici della morte del XXº presidente degli Stati Uniti, James Garfield. La narrazione si concentra sulla vicenda che portò al decesso del mandatario, analizzando le dinamiche mediche e le decisioni decisive che hanno segnato la sua fine. il contesto storico e le novità nella protezione presidenziale. le circostanze dell’attentato. Garfield fu ferito il 2 luglio 1881 da Charles Guiteau, che aveva precedentemente espresso ammirazione per lui. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Morte per fulmine: la vera causa della morte di james garfield spiegata