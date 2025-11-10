Morte improvvisa da Sport che cos' è la condizione alla base di alcuni casi di decesso tra sportivi

Il cuore si ferma senza preavviso: lo specialista spiega cosa sia la morte cardiaca improvvisa, perché colpisce sia giovani atleti sia appassionati sportivi e i modi per prevenire questo rischio così inatteso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Morte improvvisa da Sport, che cos'è la condizione alla base di alcuni casi di decesso tra sportivi

