Morì folgorato in piscina il verdetto | Finalmente giustizia per il mio Alex
"Mentre stavamo festeggiando il compleanno di Alex, 30 anni il 5 novembre tra amici e parenti, mi ha chiamato l’avvocato Aliane Meziane e mi ha detto: signora abbiamo vinto, l’hotel è stato condannato. Ho urlato di gioia, speravo in questa notizia. Da 5 anni attendevo questo traguardo: mai toccare un figlio ad una madre". Non ha mai indietreggiato, non si è mai arresa. Neppure un momento. E ieri, dopo quasi cinque anni dalla morte di suo figlio, Alex Bonucchi, è arrivata la sentenza che tanto aspettava, un pezzo di quella giustizia che suo figlio, Alex, meritava. La Corte d’Appello algerina ieri mattina ha accolto le argomentazioni della famiglia Bonucchi, riconoscendo la responsabilità dell’hotel per la morte di Alex, deceduto il 4 gennaio 2021 in un hotel ad Algeri dove si era recato per lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
#fblifestyle Svolta nel caso di Alex Bonucchi, il cittadino italiano morto folgorato nel 2021 nella piscina di un hotel alla periferia est di Algeri. La Corte d'Appello della capitale algerina ha condannato la società che gestisce l'hotel «Amsterdam» di Rouïba, ricono - facebook.com Vai su Facebook
Modenese morì folgorato in piscina in Algeria, condannato l’hotel: alla famiglia 53.000 euro - X Vai su X
Morì folgorato in piscina, il verdetto: "Finalmente giustizia per il mio Alex" - Sentenza in Algeria, condannato l’hotel dove il 25enne è deceduto: dovrà pagare oltre 50mila euro. ilrestodelcarlino.it scrive