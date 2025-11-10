"Mentre stavamo festeggiando il compleanno di Alex, 30 anni il 5 novembre tra amici e parenti, mi ha chiamato l’avvocato Aliane Meziane e mi ha detto: signora abbiamo vinto, l’hotel è stato condannato. Ho urlato di gioia, speravo in questa notizia. Da 5 anni attendevo questo traguardo: mai toccare un figlio ad una madre". Non ha mai indietreggiato, non si è mai arresa. Neppure un momento. E ieri, dopo quasi cinque anni dalla morte di suo figlio, Alex Bonucchi, è arrivata la sentenza che tanto aspettava, un pezzo di quella giustizia che suo figlio, Alex, meritava. La Corte d’Appello algerina ieri mattina ha accolto le argomentazioni della famiglia Bonucchi, riconoscendo la responsabilità dell’hotel per la morte di Alex, deceduto il 4 gennaio 2021 in un hotel ad Algeri dove si era recato per lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morì folgorato in piscina, il verdetto: "Finalmente giustizia per il mio Alex"