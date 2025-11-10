Monteforte nuove date per l’Estate di San Martino | tre giorni tra sapori tradizione e folklore

Avellinotoday.it | 10 nov 2025

Cambiano le date ma non lo spirito della festa: dal 14 al 16 novembre 2025 il Borgo di San Martino ospiterà la nuova edizione dell’Estate di San Martino, la storica Festa della Castagna, della Nocciola e del Vino. Un appuntamento atteso che unisce gusto, cultura e convivialità, nel segno delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

